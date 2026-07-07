I programmi TV di oggi 7 luglio 2026 | calcio e film della sera

Da lopinionista.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Su Rai 1 alle 20:45 si gioca Svizzera contro Colombia negli Ottavi dei Mondiali di calcio. Su Canale 5 alle 21.10 va in onda il film “Memories”. Su Cine 34 alle 21.00 viene trasmesso “Piedipiatti”.

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Guida ai programmi TV del 7 luglio 2026: “Svizzera-Colombia” su Rai 1, “Memories” su Canale 5, “Cine 34” Piedipiatti. La prima serata del 7 luglio 2026 offre su Rai 1 gli Ottavi dei Mondiali: Svizzera – Colombia, uno dei match più attesi della competizione. Su Rai 3 arriva un racconto intenso con Che ci faccio qui – La forma perfetta, mentre Rete 4 propone nuove esplorazioni con Le grandi domande di Freedom. Canale 5 punta sull’emozione con il film drammatico Memories, mentre Italia 1 sceglie la leggerezza della commedia . e alla fine arriva Polly. In prima serata anche il grande cinema internazionale: Sky Cinema Collection propone il capolavoro Interstellar, mentre Sky Cinema Action accende l’adrenalina con Fast & Furious 9. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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