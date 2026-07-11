Lunedì 13 luglio si è tenuta alla Casa del Cinema di Roma la XXVII edizione del Premio Internazionale Cinearti “La Chioma di Berenice”. Il riconoscimento, promosso dalla CNA, è dedicato alla cinematografia italiana e alle professionalità artistiche e artigianali coinvolte nelle produzioni.

Premio Internazionale Cinearti “ La Chioma di Berenice” XXVII edizione Casa del Cinema di Roma, 13 luglio 2026 Il riconoscimento e omaggio targato CNA alla cinematografia italiana e alle professionalità artistiche e artigianali che caratterizzano ogni produzione. Sedici categorie di premiati, un premio speciale – alla Sartoria Farani – Premi alla Carriera a Barbara Bouchet e Maurizio Nichetti, il Premio Speciale Doppiaggio alla Dubbing Brothers International Italia srl e una Giuria di qualità composta da personalità e professionisti del cinema. Tra i film con il maggior numero di candidature: Duse di Pietro Marcello, La città proibita di Gabriele Mainetti, Le assaggiatrici di Silvio Soldini e La grazia di Paolo Sorrentino. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Lunedì 13 luglio Premio Internazionale Cinearti “La Chioma di Berenice” alla Casa del Cinema di Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inter, al via alla stagione 2026/2027: lunedì 13 luglio la conferenza stampa di Marotta e ChivuL'Inter ha annunciato che lunedì 13 luglio si terrà una conferenza stampa ad Appiano Gentile, durante la quale i vertici del club e l’allenatore...

"Roma Città Aperta" alla Casa del Cinema per la Festa della LiberazioneSabato 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, la Casa del Cinema di Roma ospiterà la proiezione del film “Roma Città aperta”.

Si parla di: PREMIO INTERNAZIONALE CINEARTI LA CHIOMA DI BERENICE 27 - Il 13 luglio la premiazione a Roma; La Chioma di Berenice 2026 premia Barbara Bouchet e Maurizio Nichetti.