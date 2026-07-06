Sylvester Stallone compie 80 anni le ascese e le discese dal soft porno del ' 76 ai Mercenari passando per le leggende di Rambo e Rocky - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sylvester Stallone ha compiuto 80 anni. La sua carriera cinematografica si estende per oltre 50 anni, passando dal soft porno del 1976 ai ruoli di Rambo e Rocky, diventati simboli della cultura popolare. Nel corso degli anni ha partecipato a numerosi film e produzioni di successo, consolidando la sua presenza nel mondo dello spettacolo.

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Sylvester Stallone compie 80 anni e festeggia portando con sé un'eredità artistica costruita in oltre cinque decenni di film diventati parte della cultura popolare. Attore, sceneggiatore e regista, ha dato vita a personaggi entrati nell'immaginario collettivo, riuscendo a trasformare una storia personale fatta di difficoltà e determinazione in un percorso di successo internazionale. Da Rocky Balboa a John Rambo, fino alle produzioni più recenti, il suo nome resta tra i più rappresentativi della storia di Hollywood. Sylvester Stallone, la biografia e l'ascesa di un'icona del cinema d'azione Nato il 6 luglio 1946 a New York, Sylvester Stallone ha dovuto affrontare fin dalla nascita una paralisi parziale del volto, causata da una complicazione durante il parto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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