I Pixies hanno commentato le parole di Dave Grohl, che ha definito il loro album di debutto come “il disco perfetto”, in seguito alle lodi rivolte a “Surfer Rosa”. La band ha anche rivelato quale album dei Foo Fighters preferiscono. La discussione è nata dopo l’intervista in cui Grohl ha elogiato il loro primo lavoro. Nessuna ulteriore dichiarazione è stata rilasciata riguardo alle altre affermazioni o alle motivazioni di questa preferenza.

I Pixies hanno risposto alla recente affermazione di Dave Groh l secondo cui il loro album di debutto è stato definito dalla voce di Learn To Fly come “il disco perfetto”. Il frontman dei Foo Fighters ha rilasciato queste dichiarazioni durante un’apparizione su BBC Radio 6Music all’inizio di questo mese, quando gli è stato chiesto di scegliere l’album che considerava un capolavoro. Nominando il debutto datato 1988 delle leggende dell’alt-rock, ha motivato così la sua scelta: “Amo così tanto quel disco per una serie di ragioni. Primo, è stato prodotto dall’onnipotente Steve Albini. Ed è stato forse il primo album a diventare popolare e a mettere in mostra la sua incredibile tecnica ingegneristica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I Pixies reagiscono alle lodi di Dave Grohl su “Surfer Rosa” e rivelano il loro album preferito dei Foo Fighters

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