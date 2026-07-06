Dave Grohl ferma il concerto dei Foo Fighters a Milano per una fan che si è sentita male

Dave Grohl ferma il concerto dei Foo Fighters a Milano per soccorrere una fan che si è sentita male: "Va bene? Tutto bene?". Poi riparte con lo show. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Si parla di: Rivedere i Foo Fighters a Milano, in un senso di comunità.

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