Durante un'intervista a BBC Radio Music, il frontman dei Foo Fighters ha dichiarato che l’album perfetto è Surfer Rosa dei Pixies. Non ha esitato a definirlo un capolavoro senza tempo.

Dave Grohl ha rivelato ai suoi fan l’album che un capolavoro senza tempo. Intervistato da BBC Radio Music, il frontman dei Foo Fighters, ha nominato Surfer Rosa. L’album di debutto dei Pixies è considerato uno dei migliori dischi alt-rock di tutti i tempi: tra gli altri che lo hanno elogiato fin dalla sua uscita nel 1988 ci sono PJ Harvey e il frontman degli Smashing Pumpkins, Billy Corgan. Il debutto vede nella tracklist la presenza del grande successo della band, Where Is My Mind?, che notoriamente apparve in Fight Club del 1999 con Brad Pitt, Edward Norton e Helena Bonham Carter. Dave Grohl, le parole sull’album dei Pixies. La canzone è stata utilizzata anche in altri film, tra cui Sucker Punch del 2011 e Knock Knock del 2015. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Per Dave Grohl non ci sono dubbi: Surfer Rosa dei Pixies è l’album perfetto

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