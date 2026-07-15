I negazionisti del clima tra sanzioni ritardi ed eventi estremi

Notizia in breve

Le autorità locali sono state chiamate a migliorare la sensibilità ecologica e l’efficienza del sistema di raccolta rifiuti, mentre si discute molto di sicurezza e questioni di natura religiosa. La transizione ecologica e la gestione dei rifiuti sembrano ricevere meno attenzione, tralasciando anche le problematiche legate ai cambiamenti climatici. La comunicazione pubblica su questi temi appare insufficiente e spesso marginalizzata rispetto ad altre questioni di ordine pubblico o sociale.