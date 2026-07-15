I negazionisti del clima tra sanzioni ritardi ed eventi estremi

Da nuovasocieta.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le autorità locali sono state chiamate a migliorare la sensibilità ecologica e l’efficienza del sistema di raccolta rifiuti, mentre si discute molto di sicurezza e questioni di natura religiosa. La transizione ecologica e la gestione dei rifiuti sembrano ricevere meno attenzione, tralasciando anche le problematiche legate ai cambiamenti climatici. La comunicazione pubblica su questi temi appare insufficiente e spesso marginalizzata rispetto ad altre questioni di ordine pubblico o sociale.

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Serve più sensibilità ecologica, una migliore comunicazione ed efficienza del servizio raccolta. Si parla molto di sicurezza e islamizzazione mentre raccolta rifiuti e transizione ecologica pare avere un ruolo apparentemente marginale, (a parte qualche polemica politica), per chi ci governa e per la cittadinanza.   Tanto più in questo periodo di caldo estremo, non solo in Italia, caratterizzato da siccità,  ondate di calore estremo prolungato, bombe d’acqua e improvvise grandinate con chicchi giganti. Un contesto di tropicalizzazione del clima con effetti rilevanti su un terreno fragile come quello della nostra penisola.   Gli eventi metereologici estremi, cresciuti dal 2010,  interessano oltre 500 comuni italiani. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

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