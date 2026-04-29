L’Europa sta affrontando un periodo caratterizzato da temperature sopra la media, prolungate siccità e eventi climatici estremi. Le condizioni meteorologiche stanno causando problemi in diverse aree del continente, con alcune regioni colpite da scarsità di precipitazioni e ondate di calore intense. Le autorità monitorano attentamente la situazione, mentre le condizioni climatiche continuano a evolversi con frequenti fenomeni estremi.

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - L'Europa, insieme a molte altre regioni del globo, è esposta a impatti climatici in aumento - da ondate di calore record, dal Mediterraneo all'Artico, sulla terraferma e in mare, a incendi devastanti, alla continua perdita di biodiversità mentre si sta riducendo la copertura nevosa e glaciale - con conseguenze per le società e gli ecosistemi in tutta Europa. E' quanto emerge dal rapporto European State of the Climate (Esotc) 2025, prodotto dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (Ecmwf, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) che gestisce il Servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, e dall'Organizzazione Mondiale della Meteorologia (Omm).🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Temperature oltre la media, siccità ed eventi estremi: allarme clima in Europa

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