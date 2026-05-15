Secondo gli esperti, c'è un’alta probabilità, pari all’82%, che si verifichi un episodio di El Nino nel 2026. Questa condizione potrebbe portare a eventi climatici estremi in diverse regioni del mondo. Gli scienziati stanno monitorando attentamente alcuni segnali oceanici che indicano un possibile cambiamento nel sistema ENSO, legato alle anomalie termiche nel Pacifico. Questi fenomeni potrebbero influenzare i raccolti agricoli, provocando variazioni significative nelle condizioni di crescita e nelle rese agricole.

? Punti chiave Come influenzeranno le anomalie termiche del Pacifico i raccolti agricoli?. Quali segnali oceanici indicano l'imminente cambiamento del sistema ENSO?. Perché gli esperti temono una potenza superiore alle previsioni attuali?. Quando verranno confermati i nuovi dati sulla forza del fenomeno?.? In Breve Probabilità 96% per anomalie termiche tra dicembre 2026 e febbraio 2027.. Modello NMME prevede formazione fenomeno entro un mese e persistenza invernale.. Rischio inondazioni o siccità per agricoltura con gestione idrica critica.. Prossima discussione diagnostica ENSO programmata per l'11 giugno 2026.. L’82% di probabilità indica l’imminente arrivo di El Nino tra maggio e luglio 2026, secondo i nuovi dati forniti dal Climate Prediction Center degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Clima: rischio El Nino all’82%, allerta per eventi estremi nel 2026

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El Niño Alert: What It Means for US & UK!

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