i lefebvriani sfidano ancora il papa e fanno ricorso contro la scomunica

I lefebvriani hanno presentato un ricorso contro la scomunica imposta dal Vaticano, chiedendo la revoca delle sanzioni. La richiesta segue lo scisma con la Chiesa ufficiale, che li ha esclusi dalla comunione. La Congregazione per la Dottrina della Fede ha esaminato la domanda, senza ancora comunicare esiti ufficiali. La disputa riguarda il riconoscimento canonico e le pratiche liturgiche del gruppo, che continua a operare senza l’approvazione formalizzata dalla Santa Sede.

Dopo lo scisma con il Vaticano, i cattolici tradizionalisti puntano a congelare le sanzioni. I lefebvriani chiedono la revoca della scomunica. Nei giorni scorsi i giornali del mondo intero hanno parlato dello «scisma» dell’estate 2026, consumatosi a Ecône, nel Vallese svizzero, ad opera dei cosiddetti lefebvriani, i seguaci dell’arcivescovo Marcel Lefebvre. Ieri, in un comunicato ufficiale, la Fraternità sacerdotale San Pio X (Fsspx) ha dichiarato di aver presentato un «ricorso» contro le scomuniche decretate dal Vaticano lo scorso 2 luglio. Per capire bene i contorni e l’entità della questione, che in primis è teologica e religiosa, ma che spesso viene letta con le categorie abusive della politica, giova fare un piccolo passo indietro. 🔗 Leggi su Laverita.info

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