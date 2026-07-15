Sfida dei lefebvriani | ricorso al Vaticano contro la scomunica Lo strappo col Papa

Due settimane dopo le consacrazioni illecite di Ecône, la Fraternità sacerdotale San Pio X ha presentato un ricorso preliminare contro il decreto di scomunica al dicastero per la dottrina della fede. La mossa segna una sfida legale nei confronti della decisione vaticana, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali del ricorso. La vicenda riguarda le azioni dei lefebvriani e la risposta della Chiesa cattolica, con la questione ancora aperta.

Colpo di scena in casa lefebvriana. Due settimane dopo le consacrazioni illecite di Ecône, la Fraternità sacerdotale San Pio X ha presentato un ricorso preliminare contro il decreto di scomunica presso il dicastero per la dottrina della fede. Una mossa a sorpresa perché i lefebvriani si sono appellati al codice di diritto canonico del 1983 e quindi successivo al Concilio Vaticano II. Una novità perché generalmente la Fraternità si attiene al codice del 1917, sostituito nel frattempo da quello promulgato da Giovanni Paolo II. Come in una partita a scacchi con la Santa Sede, la Casa generalizia lefebvriana ci ha tenuto a mettere in evidenza che l'iniziativa ha "l'effetto di sospendere l'esecuzione del decreto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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