i lefebvriani fanno ricorso contro la scomunica di papa leone xiv

I lefebvriani hanno presentato ricorso contro la scomunica imposta da Papa Leone XIV, dopo essere stati interdetti dal Vaticano il 2 luglio scorso. La misura è stata adottata in seguito alle ordinazioni di nuovi vescovi senza autorizzazione ufficiale. La Fraternità ha diffuso una nota ufficiale riguardo alla decisione e alla contestuale azione legale. La vicenda riguarda le conseguenze delle ordinazioni considerate illegittime dalla Chiesa cattolica.

. Erano stati interdetti dal Vaticano il 2 luglio scorso dopo le ordinazioni di nuovi vescovi senza mandato. La nota dei lefebvriani. La Fraternità sacerdotale San Pio X, in risposta al decreto pubblicato il 2 luglio 2026 dal dicastero per la dottrina della Fede, ha presentato l’11 luglio un ricorso preliminare presso lo stesso Dicastero, conformemente ai cann. 1734 e seguenti del codice di diritto canonico. Tale iniziativa – viene spiegato da un comunicato pubblicato oggi sul sito della Fraternità sacerdotale San Pio X – che costituisce “il previo adempimento richiesto prima dell’eventuale presentazione di un ricorso gerarchico, ha l’effetto di sospendere l’esecuzione del decreto, conformemente al can. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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