I lefebvriani fanno ricorso contro la scomunica di Papa Leone XIV

Da lapresse.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I lefebvriani hanno presentato ricorso contro la scomunica imposta da Papa Leone XIV, dopo essere stati interdetti dal Vaticano il 2 luglio scorso. La misura è stata adottata in seguito alle ordinazioni di nuovi vescovi senza autorizzazione ufficiale. La Fraternità ha diffuso una nota ufficiale riguardo alla decisione e alla contestuale azione legale. La vicenda riguarda le conseguenze delle ordinazioni considerate illegittime dalla Chiesa cattolica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

. Erano stati interdetti dal Vaticano il 2 luglio scorso dopo le ordinazioni di nuovi vescovi senza mandato. La nota dei lefebvriani. La Fraternità sacerdotale San Pio X, in risposta al decreto pubblicato il 2 luglio 2026 dal dicastero per la dottrina della Fede, ha presentato l’11 luglio un ricorso preliminare presso lo stesso Dicastero, conformemente ai cann. 1734 e seguenti del codice di diritto canonico. Tale iniziativa – viene spiegato da un comunicato pubblicato oggi sul sito della Fraternità sacerdotale San Pio X – che costituisce “il previo adempimento richiesto prima dell’eventuale presentazione di un ricorso gerarchico, ha l’effetto di sospendere l’esecuzione del decreto, conformemente al can. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Papa Leone.

i lefebvriani fanno ricorso contro la scomunica di papa leone xiv
© Lapresse.it - I lefebvriani fanno ricorso contro la scomunica di Papa Leone XIV
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Lefebvriani rischiano la scomunica da Papa Leone XIV, chi sono i cattolici di San Pio X pronti allo scismaPapa Leone XIV ha scritto una lettera alla Fraternità Sacerdotale San Pio X, chiedendo di rinunciare alla consacrazione di quattro nuovi vescovi...

“Scomunica ingiusta”: appello dei lefebvriani a Leone XIV. D’Avino: ‘Non abbiamo nulla da cui pentirci’”I lefebvriani hanno definito ingiusta e inesistente la scomunica ricevuta, affermando che una pena deve seguire una colpa e che la consacrazione di...

Si parla di: Il nuovo scisma dei lefebvriani, respinto l’appello di Leone XIV: e adesso cosa succederà?.

papa leone i lefebvriani fanno ricorsoLo scisma tra i lefebvriani riminesi: Grave atto di sfida a Papa Leone. La loro dottrina è contro la ChiesaDon Carandino, uno dei dissidenti: Ho lasciato la Fraternità San Pio X per le sue posizioni radicali. In città sempre più fedeli seguono il nostro movimento, siamo tradizionalisti ma rispettiamo il P ... msn.com

Consacrazioni senza l'ok del Papa, i lefebvriani riaprono il rischio scisma nel pontificato di Leone XIV: ecco i nomi dei nuovi vescoviLa nostra volontà di servire la santa Chiesa cattolica rimane incrollabile, nella coscienza del dovere imperioso di trasmettere fedelmente e integralmente ciò che abbiamo ricevuto, vale a dire ciò ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web