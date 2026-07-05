Arrivo in parata a Barcellona per la UAE Emirates – XRG! Del Toro vince e Pogacar fa già paura al Tour de France

Notizia in breve

A Barcellona, nella seconda tappa del Tour de France 2026, con arrivo in linea, la vittoria è andata a Isaac del Toro. Era atteso Tadej Pogacar, che aveva perso nella cronometro a squadre, ma il podio è stato conquistato dal ciclista della UAE Emirates – XRG. Del Toro ha preceduto gli avversari, mentre Pogacar si è posizionato tra i primi. La corsa continua con i favoriti in evidenza, ma la vittoria di oggi è stata di Del Toro.