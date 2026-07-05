Arrivo in parata a Barcellona per la UAE Emirates – XRG! Del Toro vince e Pogacar fa già paura al Tour de France
A Barcellona, nella seconda tappa del Tour de France 2026, con arrivo in linea, la vittoria è andata a Isaac del Toro. Era atteso Tadej Pogacar, che aveva perso nella cronometro a squadre, ma il podio è stato conquistato dal ciclista della UAE Emirates – XRG. Del Toro ha preceduto gli avversari, mentre Pogacar si è posizionato tra i primi. La corsa continua con i favoriti in evidenza, ma la vittoria di oggi è stata di Del Toro.
Tutti aspettavano Tadej Pogacar, pronto a riscattare la mini delusione di ieri nella cronometro a squadre, invece a vincere nella seconda tappa del Tour de France 2026, la prima in linea, con arrivo a Barcellona, è Isaac del Toro. Ma è festa per la UAE Emirates – XRG che vede i due corridori arrivare appaiati e abbracciati sul traguardo: il messicano può esultare per un il primo successo alla Grande Boucle, lo sloveno fa già paura a tutti. Battaglia per la fuga che è durata poco. All’attacco sono andati in tre: Alex Molenaar (Caja Rural – Seguros RGA), Felix Engelhardt (Team Jayco AlUla) e Frank Van den Broek (Team Picnic PostNL), con il benestare del plotone dei migliori. 🔗 Leggi su Oasport.it
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