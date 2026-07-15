Decine di dipendenti hanno presentato una causa contro Meta, accusando l’azienda di aver impiegato l’intelligenza artificiale per identificare chi aveva usufruito di permessi tutelati, come maternità o malattia, e quindi destinarli a licenziamenti di massa. La società avrebbe analizzato dati tramite strumenti di IA per individuare i lavoratori coinvolti. La causa riguarda l’uso di tecnologie di monitoraggio per selezionare i dipendenti da licenziare.

Decine di dipendenti di Meta hanno fatto causa all’azienda. La società avrebbe utilizzato strumenti di intelligenza artificiale per individuare i lavoratori da sottoporre a licenziamenti di massa, dopo che questi avevano richiesto congedi tutelati (come quelli per maternità o malattia) o adattamenti della postazione di lavoro per disabilità. Tra i ricorrenti figura una scienziata che si trovava in congedo di maternità pre-parto regolarmente autorizzato: ha ricevuto la notifica del licenziamento appena due giorni prima di partorire. Un altro ricorrente è un ingegnere che ha dichiarato di aver ricevuto una valutazione inferiore a causa del periodo di assenza dovuto a un infortunio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I dipendenti fanno causa a Meta: l’azienda avrebbe utilizzato l’IA per individuare i lavoratori che avevano usufruito di permessi e destinarli al licenziamento

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