Una donna di Varese ha intentato una causa contro la sua azienda dopo essere stata licenziata. La donna, madre da poco, era stata allontanata dall’azienda e licenziata dopo essere stata sorpresa a dormire sul divano durante l’orario di lavoro. Il giudice ha analizzato il caso e ha deciso di revocare il licenziamento, riconoscendole anche il diritto a ricevere il risarcimento e il trattamento di fine rapporto. La decisione si basa sui fatti presentati in tribunale e sulle normative vigenti.

Una donna di Varese, rientrata a lavoro a pochi mesi dal parto, aveva approfittato della pausa pranzo per riposarsi, assopendosi su un divanetto in ufficio. Scoperta a dormire sul luogo di lavoro, i datori della ditta, per la quale la donna lavorava da anni, l’hanno licenziata. Il Tribunale di Varese ha decretato assolutamente illegittimo il licenziamento, condannando l’impresa a versare all’ex dipendente un indenizzo, il Tfr e i contributi. Si era addomentata in ufficio L’episodio avvenne nell’aprile del 2023. All’epoca la donna, assunta a tempo indeterminato, era diventata madre da pochi mesi. Attorno alle ore 13:00 aveva timbrato il cartellino ed era uscita in pausa pranzo, per poi far rientro in ufficio mezz’ora dopo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Licenziamento a Varese, donna sorpresa a dormire sul divano fa causa all'azienda e vince: risarcimento e Tfr

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