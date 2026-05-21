Calcio Promozione Dipo Vimercate salva | Ripartiamo da qui

La Dipo Vimercatese si è salvata nel campionato di Promozione grazie a un cambio di rotta nel girone di ritorno, che ha portato a un incremento significativo dei punti. Con tre allenatori diversi e 11 punti conquistati nel primo semestre, la squadra ha terminato la stagione regolare con 34 punti, più del doppio rispetto all'inizio. Questo risultato ha consentito alla squadra di accedere ai playout e di superarli, ottenendo la salvezza grazie al miglior piazzamento finale.

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