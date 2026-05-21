Calcio Promozione Dipo Vimercate salva | Ripartiamo da qui
La Dipo Vimercatese si è salvata nel campionato di Promozione grazie a un cambio di rotta nel girone di ritorno, che ha portato a un incremento significativo dei punti. Con tre allenatori diversi e 11 punti conquistati nel primo semestre, la squadra ha terminato la stagione regolare con 34 punti, più del doppio rispetto all'inizio. Questo risultato ha consentito alla squadra di accedere ai playout e di superarli, ottenendo la salvezza grazie al miglior piazzamento finale.
Tre allenatori, 11 punti nel girone di andata e uno straordinario girone di ritorno con oltre il doppio di fatturato (23 per un totale di 34 punti) che hanno permesso alla Dipo Vimercatese di acciuffare i playout con merito e di vincerli grazie al miglior piazzamento in stagione regolare. Col Rozzano è finita 2-0 all’andata per i milanesi e 2-0 al ritorno per i brianzoli con gol praticamente all’ultimo secondo. Tocca al direttore sportivo Marco Russo estrarne una sintesi. "Abbiamo avuto un inizio difficile ma da febbraio in poi il gruppo si è compattato. Siamo sempre rimasti attaccati alla salvezza anche quando tutti ci davano per spacciati. È stato un anno sofferto e impegnativo, ma è proprio da qui che si deve ripartire". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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è il giorno del verdetto: tutti al Comunale per spingere la Dipo Vimercatese verso l’impresa salvezza. CREDIAMOCI ! ore 15:30 Rozzano #noisiamodipo #dipo #dipovimercatese #forzadipo #CampionatoPromozione #vimercate #monzabrianza #pla facebook
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