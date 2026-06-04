Gasp torna all’Accademia dello Sport | È qui che si vincono coppe e scudetti veri Ho lasciato Bergamo e l’Atalanta nel punto più alto

L’allenatore torna all’Accademia dello Sport, luogo dove ha lavorato in passato. A chi gli chiede del suo ritorno, risponde che in quel centro si vincono coppe e scudetti. Ha lasciato la squadra di Bergamo quando era al massimo livello, secondo le sue parole. La visita avviene dopo aver allenato altre squadre e aver ottenuto successi in diverse competizioni. Non vengono annunciati nuovi incarichi, ma si tratta di un ritorno simbolico e personale.

Ci sono legami che vanno oltre i confini, superano le distanze, resistono al tempo e non conoscono colori o bandiere: quello tra l’ Accademia dello Sport per la Solidarietà e Gian Piero Gasperini è uno di questi perché se dal punto di vista sportivo il tecnico piemontese ha portato l’Atalanta in una dimensione mai sperimentata prima, da quello umano è stato in grado di calarsi a pieno nella mentalità e nella generosità tipica dei bergamaschi. Così anche oggi che guida con successo la Roma, Gasperini ha voluto a tutti i costi confermare la propria presenza fissa al torneo di tennis benefico organizzato da Giovanni Licini, al quale lo lega un sentimento di forte amicizia, regalando un giovedì sera dalle forti emozioni e da pelle d’oca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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