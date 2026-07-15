L'articolo pubblicato su Vanity Fair nel numero 30-31, in edicola fino al 28 luglio 2026, presenta i consigli di Daria Bignardi per l’estate. Tra i suggerimenti, si consiglia di essere egoisti e di pensare a sé stessi durante la stagione estiva. Le indicazioni sono rivolte a chi desidera affrontare il periodo estivo con un approccio più centrato sulle proprie esigenze. Il testo si focalizza sulle raccomandazioni senza approfondimenti o analisi aggiuntive.

Questo articolo con i consigli dell’estate è pubblicato sul numero 30-31 di Vanity Fair in edicola fino al 28 luglio 2026. Specifico che vale per tutte le persone che in un nucleo familiare o amicale sono quelle che si prendono quotidianamente il ruolo della cura, si sbattono, fanno la spesa, cucinano, puliscono, prenotano, sorvegliano e programmano. Per dirla con Zerocalcare: quelli che si prendono gli accolli. Sì, voi. Statemi bene a sentire. Quest’estate, non fatelo. Non fate un cazzo. Non decidete e non datevi da fare. Sorridete e dite sì a tutto e poi fate quello che volete quando lo volete. Improvvisate. Godetevi il momento. Al massimo: adattatevi alle scelte degli altri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I consigli dell’estate di Daria Bignardi: pensatevi egoisti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Daria Bignardi: «Odio le liste dei libri per l'estate, ma ecco la mia»Daria Bignardi ha dichiarato di non amare le liste di libri per l’estate e di evitare classifiche.

Studenti e solitudine, Daria Bignardi incontra i liceali di Bari: “Non è una questione privata”Questa mattina, nel Consiglio Regionale della Puglia, studenti di un liceo hanno partecipato a un dibattito sulla solitudine tra i giovani.

Argomenti più discussi: I consigli dell’estate di Daria Bignardi: pensatevi egoisti; Quante Storie; Daria Bignardi al SalinaDocFest | Dentro le prigioni c’è l’essenza della vita | amore dolore amicizia malattia povertà ingiustizia È un posto dove tutto è chiaro; Carceri martedì 14 Bergonzoni Celestini Picca Sermonti Subsonica in visita Daria Bignardi | Isolati ma con un senso di comunità.

Positano città della cultura e del libro: Daria Bignardi racconta la Nostra solitudine nel segno della solidarietà positanonews.it/2026/07/posita… #Positano #Cultura #Libri #DariaBignardi #NostraSolitudine x.com

I consigli dell’estate di Daria Bignardi: pensatevi egoistiTorna il tradizionale memorandum per le vacanze, che vale per tutte le persone che in un nucleo familiare o amicale si prendono il ruolo della cura. Bene, non fatelo. Improvvisate, godetevi il momento ... vanityfair.it