Daria Bignardi ha dichiarato di non amare le liste di libri per l’estate e di evitare classifiche. Ha spiegato di preferire non scegliere o ordinare i libri, ritenendo inutile fare graduatorie. La scrittrice ha aggiunto che preferisce lasciarsi guidare dall’istinto e dalla voglia di scoprire nuovi autori, senza etichette o ordini prestabiliti. La sua posizione riguarda soprattutto il modo di approcciarsi alla lettura durante la stagione estiva.

Questo articolo sui libri per l'estate è pubblicato sul numero 24-25 di Vanity Fair in edicola fino al 16 giugno 2026. Non a caso ho scritto un libro intitolato Libri che mi hanno rovinato la vita. Ecco quindi un’antilista di libri di quest’anno che (non) vi consiglio per l’estate. Sono libri densi, alti, complessi, dolorosi, ben scritti. Piuttosto che fare una classifica mi sparo, quindi l’anticlassifica è questa: Nella carne di David Szalay (Adelphi) è probabilmente il libro dell’anno. Non è assolutamente un libro maschilista o misogino o sui maschi come è stato scritto. È un romanzo che dice molto più di quel che racconta e che alla fine ti strappa il cuore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Daria Bignardi: «Odio le liste dei libri per l'estate, ma ecco la mia»

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