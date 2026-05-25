Studenti e solitudine Daria Bignardi incontra i liceali di Bari | Non è una questione privata

Questa mattina, nel Consiglio Regionale della Puglia, studenti di un liceo hanno partecipato a un dibattito sulla solitudine tra i giovani. La discussione ha visto la presenza di un volto noto, che ha affermato che il problema non riguarda solo la sfera privata. L’incontro è stato caratterizzato da domande e confronti tra studenti e moderatori, con un’attenzione particolare alle difficoltà emotive dei giovani.

Questa mattina, 25 maggio, gli spazi del Consiglio Regionale della Puglia hanno ospitato un dialogo intenso e partecipato. La scrittrice e giornalista Daria Bignardi ha incontrato alcuni studenti delle scuole superiori baresi. Al centro del dibattito con gli adolescenti c’è l’ultimo lavoro dell’autrice, edito da Mondadori. L’opera esplora il delicato passaggio tra l’isolamento individuale e i grandi drammi della società contemporanea. Bignardi ha spiegato ai presenti come spesso si tenda a provare disagio per il proprio senso di isolamento. Rispondendo alle domande dei giornalisti sull’evoluzione del concetto di solitudine, la scrittrice ha precisato: “Sì, proprio così, dal personale al collettivo e la scoperta è che non è una questione privata“. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Bari, Daria Bignardi incontra gli studenti: La solitudine non è una questione privata

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