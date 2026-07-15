I complimenti alle società sportive

Il consiglio comunale di Pistoia ha approvato all’unanimità un debito fuori bilancio di 61 mila euro. La decisione è stata presa durante la seduta del 13 luglio, senza voti contrari. La delibera riguarda il riconoscimento di una somma che sarà destinata a società sportive locali. La votazione si è svolta senza contestazioni e il documento è stato approvato con il consenso di tutti i presenti.

PISTOIA Il consiglio comunale di Pistoia, nel corso della seduta del 13 luglio, ha approvato all’unanimità il riconoscimento di un debito fuori bilancio di 61.536 euro a favore del Consorzio Turistico Città di Pistoia mettendo così fine a un contenzioso legale trascinatosi per quasi tre anni. La vicenda risale alle festività natalizie del 2023, quando il Comune stanziò un contributo di 50mila euro per le attività di promozione e comunicazione, chiedendo al soggetto vincitore (il Consorzio) di rendicontare spese per almeno il doppio della cifra. Al momento delle verifiche, però, gli uffici comunali ritennero la documentazione insufficiente, congelando il pagamento e spingendo il Consorzio a fare ricorso in Tribunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Caserta-Empoli: complimenti alla società

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