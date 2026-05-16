Volley Superlega più vicina a Pordenone dopo l' incontro tra le società sportive

Dopo un incontro tra le società sportive, si avvicina la conferma che Pordenone ospiterà il campionato di Superlega di pallavolo maschile a partire dall'anno prossimo. Al momento, non è ancora stato firmato l’accordo finale, ma tutte le parti coinvolte sono vicine a definire i dettagli necessari per l’organizzazione del torneo nella città friulana. La decisione definitiva dovrebbe essere comunicata a breve, segnando un passo importante per il settore sportivo locale.

Manca solo l'accordo definitivo. Ma Pordenone dall'anno prossimo ospiterà il campionato di Superlega di pallavolo maschile. La Tinet Prata, dopo la storica promozione nella massima serie, fino ad ora non aveva una casa dove poter ospitare le partite in vista della stagione 2026. La PalaPrata è. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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