Società sportive e convenzioni Contratti rinnovati per otto mesi

Le convenzioni tra il Comune e le società sportive, firmate nel 2019 e in scadenza a dicembre 2025, sono state rinnovate per altri otto mesi. Questi contratti prevedono la gestione di impianti pubblici affidata alle società sportive. I nuovi accordi sono stati definiti e firmati in questi giorni, aggiornando le condizioni precedenti. Le convenzioni riguardano strutture di proprietà pubblica e sono state prorogate senza modifiche sostanziali ai termini originali.

Sono scadute a inizio anno le convenzioni attivate nel 2019 dal Comune, con scadenza al dicembre 2025, con le società sportive per affidare loro la gestione di alcuni impianti di proprietà pubblica e i contratti sono stati rinnovati per otto mesi con le cifre definite in questi giorni. Si tratta dei campi di calcio del quartiere Risorgimento in via Ugo bassi, di Fontespina in via Saragat, delle palestre di via Ginocchi e di Civitanova Alta, della tenso struttura di via Tacito, del pattinodromo di via Carnia, del campo di calcio di Civitanova Alta e del Tiro a Volo nella zona dello stadio. L’amministrazione comunale gira ad ognuna delle società una somma per gestire l’impianto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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