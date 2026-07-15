Hpv in Campania cresce l’impegno per la prevenzione | focus sulla vaccinazione gratuita

Da quotidiano.net 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Campania aumenta l’attenzione sulla prevenzione dell’Hpv, con un focus sulla vaccinazione gratuita. La somministrazione del vaccino è considerata uno degli strumenti più efficaci per prevenire tumori e patologie legate al Papillomavirus umano. Le autorità sanitarie stanno promuovendo campagne di sensibilizzazione e ampliando l’accesso gratuito alla vaccinazione per le fasce di popolazione a rischio. La strategia mira a rafforzare le coperture vaccinali nella regione.

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La vaccinazione contro il Papillomavirus umano rappresenta uno degli strumenti più efficaci per prevenire tumori e altre patologie correlate all’Hpv. In Campania, grazie all’offerta vaccinale gratuita per le categorie previste dal Piano regionale, prosegue l’impegno delle aziende sanitarie per aumentare le coperture e sensibilizzare cittadini e famiglie sull’importanza della prevenzione. Si dice che non ci siano grandi o piccole parti per un attore, così come non ci sono grandi o piccole storie. Il cinema in genere è. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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