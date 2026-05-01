Maggio dedicato alla prevenzione della meningite | parte la campagna di vaccinazione gratuita nel Foggiano

A maggio si svolge una campagna di sensibilizzazione e vaccinazione gratuita nel Foggiano per prevenire la meningite. L'iniziativa segue i casi segnalati di recente in Europa e mira a informare la popolazione locale sui rischi e sulle misure di protezione. L'obiettivo è aumentare le coperture vaccinali e ridurre la diffusione della malattia attraverso interventi mirati sul territorio.

Mese di maggio dedicato alla prevenzione della meningite, attraverso campagne di informazione e vaccinazione sul territorio, dopo i recenti casi segnalati in Europa. Asl Foggia, su iniziativa del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.), ha organizzato una serie di Open Day nei centri.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Papilloma Virus (HPV), al via una nuova campagna di vaccinazione gratuita con invio di SMSAl via la chiamata attiva per le ragazze che compiono 25 anni nel 2026: nel messaggio tutte le indicazioni su come prenotare l’appuntamento. “Maggio è il mese della prevenzione”: al via la campagna di visite gratuitePrendersi cura della propria salute è un gesto di responsabilità e amore verso se stessi e verso la propria comunità. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: A maggio il Mese del Benessere per promuovere la cultura della prevenzione - Confartigianato Ancona; Ogni passo conta - L'11 maggio 2026 un convegno sui temi salute e prevenzione delle cadute; Maggio del Benessere; A Pisa arriva la VIII edizione della RUN for LIVER: salute e sport protagoniste il 24 Maggio. Ascoli Piceno, a maggio un mese di iniziative per la prevenzione grazie all'impegno dell'Ordine delle professioni infermieristicheUn intero mese di eventi dedicati alla salute, alla prevenzione e al valore della professione infermieristica. In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere del 12 maggio 2026, l’ Ordine ... picenotime.it Ad Ascoli Piceno un mese dedicato agli infermieriAd Ascoli Piceno prende il via un mese di iniziative dedicate alla salute, alla prevenzione e alla valorizzazione della professione infermieristica. (ANSA) ... ansa.it Ci siamo! Vi aspettiamo oggi dalle 16:00 in piazza maggiore per il concerto del - dedicato a tutte le lavoratrici e i lavoratori. Il concerto è ad ingresso gratuito e vedrà alternarsi sul palco un’incre - facebook.com facebook un primo maggio dedicato alla lettura. x.com