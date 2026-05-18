Prevenzione morbillo e Hpv l' Ausl Romagna chiama i cittadini | al via la campagna di vaccinazione

L’Azienda Usl della Romagna ha iniziato una campagna di vaccinazione contro il morbillo e il papillomavirus-Hpv. Nei giorni scorsi sono stati inviati inviti tramite il fascicolo sanitario elettronico o sms. Sono destinatari della comunicazione le ragazze nate tra il 2001 e il 2007, così come i ragazzi nati nel 2006 e nel 2007 che non si erano ancora vaccinati in passato. La campagna mira a coinvolgere le fasce di età interessate per aumentare le coperture vaccinali.

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