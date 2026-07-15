Hormuz perché il pedaggio di Trump era una tassa folle e impossibile

Il prezzo della benzina ha raggiunto 1,88 euro al litro, salendo per il nono giorno consecutivo. Il 3 luglio, il governo ha lasciato scadere il taglio delle accise senza comunicazioni ufficiali. Nel frattempo, il traffico nel Golfo di Hormuz ha subito un aumento di tensioni, con il pedaggio imposto da Trump considerato una tassa elevata e difficile da sostenere. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle nuove misure di tassazione o alle conseguenze sui prezzi.

Partiamo da dove siamo rimasti, cioè dal distributore sotto casa. Benzina a 1,88 euro al litro e in salita da nove giorni, perché il 3 luglio il governo ha lasciato scadere il taglio delle accise senza dire una parola. Tempismo perfetto: proprio mentre il Brent sfondava gli 85 dollari, più 10 per cento in una settimana, sull’ennesima fiammata dello Stretto di Hormuz. Da quel braccio di mare, prima della guerra, passava un quinto del petrolio mondiale. Oggi il traffico si è quasi fermato: sei transiti in 12 ore, contro i 18-22 al giorno di inizio mese. E Teheran punta i piedi: lo stretto resterà chiuso fino a che non cesseranno le aggressioni degli Usa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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The Strait of Hormuz Trap: Is Iran Dragging China Into the Hot Seat

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