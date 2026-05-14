Trump arriva in Cina Nessun pedaggio nello Stretto di Hormuz

Alle 19.50 locali, l'ex presidente degli Stati Uniti è atterrato a Pechino, accolto da un clima più caldo del solito e da circa 300 giovani cinesi che sventolavano bandiere di Cina e Stati Uniti. L’arrivo si è svolto in un’atmosfera pacata, senza incidenti o tensioni visibili. Nel frattempo, si è saputo che non ci sono stati pedaggi nel tratto dello Stretto di Hormuz, secondo quanto riferito da fonti ufficiali.

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