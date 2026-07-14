Hormuz il dietrofront di Trump | Accordi commerciali con i Paesi del Golfo invece del pedaggio al 20% Colpita una petroliera norvegese – La diretta

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno lanciato attacchi con missili e droni contro una petroliera nel Golfo. Nel frattempo, un quotidiano statunitense riporta che ex funzionari e senatori hanno dichiarato l’impossibilità di attuare il piano di applicare un pedaggio del 20% sullo stretto di Hormuz. Un altro evento riguarda il ritiro di Trump dall’idea di imporre tariffe, preferendo accordi commerciali con i Paesi del Golfo.

A Hormuz si torna a sparare. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane fanno sapere di aver sferrato attacchi con missili e droni contro il Bahrein, mentre secondo il New York Times Marco Rubio e JD Vance il piano di Donald Trump per i pedaggi sullo stretto è impossibile da attuare. Intanto almeno una dozzina di velivoli militari Usa sono stati individuati in volo al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti, nel Golfo Persico e nel Golfo di Oman, e sopra l’ Arabia Saudita, dopo che il Centcom ha annunciato una nuova ondata di attacchi contro l’Iran. E gli Emirati Arabi Uniti hanno reso noto che l’Iran ha attaccato due navi nello Stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell’equipaggio e ferendone altri otto. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Hormuz.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Petroliera colpita nello Stretto di Hormuz dopo l’annuncio di Trump – La direttaUna petroliera è stata colpita da proiettili non identificati nello Stretto di Hormuz, poche ore dopo un annuncio fatto da un rappresentante...

Stretto di Hormuz: Trump annuncia il ripristino del blocco navale contro l’Iran e un “pedaggio” del 20% sul trasporto merciGli Stati Uniti hanno annunciato il ripristino del blocco navale nello Stretto di Hormuz e l’intenzione di imporre un pedaggio del 20% sulle merci...

Temi più discussi: Terza notte di raid in Iran, Trump: Stiamo colpendo duramente; SCELTI DA NOI: LE NOTIZIE DEL 10 LUGLIO 2026; Raid USA vicino al reattore nucleare in Iran: la Russia evoca conseguenze catastrofiche.

HORMUZ, DIETROFRONTSulla base di conversazioni molto produttive con i leader mediorientali, ho deciso di sostituire la tassa di rimborso del 20% degli Stati Uniti con accordi commerciali e di investimento che i vari St ... 9colonne.it

Il conto, prego. Trump vuole farsi pagare la guerra dai paesi del GolfoDopo aver annunciato un pedaggio per il passaggio da Hormuz, il presidente americano presenta il conto agli alleati: Stiamo proteggendo una delle ... huffingtonpost.it