Il 17 settembre, H&M parteciperà alla London Fashion Week in collaborazione con il fotografo Nick Knight e Showstudio, piattaforma digitale di moda fondata dallo stesso Knight. La partecipazione segna il ritorno del brand alla manifestazione dopo un'assenza. La collaborazione coinvolge la creazione di contenuti visivi e sfilate digitali. La partecipazione di H&M si concentrerà su un evento dedicato alla moda sostenibile, senza dettagli su collezioni o altri partner.

Il 17 settembre H&M torna alla London Fashion Week: l’evento nasce da una collaborazione con il fotografo Nick Knight e con Showstudio, la piattaforma di moda digitale da lui fondata. Per il brand l'”audace riconcettualizzazione dell’esperienza della sfilata” comporterà un nuovo modo di pensare la passerella, ripensandone il funzionamento stesso di questi appuntamenti. Questo evento sarà molto diverso da quello andato in scena alla London Fashion Week lo scorso anno, annuncia il marchio svedese. H&M sarà alla London Fashion Week col fotografo Nick Knight. La consulente creativa e responsabile del design della linea donna di H&M Ann-Sofie Johansson ha dichiarato che la sfilata del 2025 è stata un appuntamento di grande rilievo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - H&M torna alla London Fashion Week (con un ospite speciale)

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