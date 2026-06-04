Amadeus torna in Rai come ospite speciale e canta con Fiorello a La Pennicanza

Da lapresse.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Amadeus è tornato in Rai come ospite speciale e ha cantato con Fiorello durante una puntata di “La Pennicanza”, trasmessa su Rai Radio2. La puntata è disponibile online. I due artisti sono apparsi insieme nel programma, che ha visto anche momenti musicali e interventi di intrattenimento. La trasmissione, condotta da Fiorello, è stata registrata recentemente e può essere ascoltata in streaming.

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Fiorello e Amadeus di nuovo insieme in una puntata de “La Pennicanza”, in onda su Rai Radio2 e disponibile su www.raiplay.it. Il comico e il conduttore tv si lasciano andare a un momento musicale improvvisato e cantano insieme sulle note di “Non Amarmi”. Riadattando il testo del famoso brano di Alessandro Baldi, i due scherzano e Amadeus cantando dice “Anche se la Rai ha dei muri enormi, io non ho paura e voglio superarli”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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