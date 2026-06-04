Amadeus è tornato in Rai come ospite speciale e ha cantato con Fiorello durante una puntata di “La Pennicanza”, trasmessa su Rai Radio2. La puntata è disponibile online. I due artisti sono apparsi insieme nel programma, che ha visto anche momenti musicali e interventi di intrattenimento. La trasmissione, condotta da Fiorello, è stata registrata recentemente e può essere ascoltata in streaming.

Fiorello e Amadeus di nuovo insieme in una puntata de “La Pennicanza”, in onda su Rai Radio2 e disponibile su www.raiplay.it. Il comico e il conduttore tv si lasciano andare a un momento musicale improvvisato e cantano insieme sulle note di “Non Amarmi”. Riadattando il testo del famoso brano di Alessandro Baldi, i due scherzano e Amadeus cantando dice “Anche se la Rai ha dei muri enormi, io non ho paura e voglio superarli”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Amadeus.

© Lapresse.it - Amadeus torna in Rai come ospite speciale e canta con Fiorello a “La Pennicanza”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fabrizio Corona e Fiorello, la videochiamata in diretta - La Pennicanza 17/12/2025

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Amadeus torna in Rai, domani sarà ospite da Fiorello

Amadeus torna in Rai, Fiorello mobilita i fan: "Lo filmeremo, venite!"Amadeus tornerà in Rai come ospite speciale de La Pennicanza, il programma di Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Radio2.

Temi più discussi: Amadeus torna in Rai, l'annuncio di Fiorello e il 'sogno realizzato': cosa farà; Amadeus torna in Rai (Se mi fanno entrare), cosa farà il conduttore: l’annuncio di Fiorello; Amadeus torna in Rai, l'annuncio di Fiorello: Sarà ospite speciale a La Pennicanza; La Rai lascia Amadeus a Mediaset, punta tutto su Stefano De Martino e scarica Barbara D'Urso.

Amadeus torna in Rai, ospite di Fiorello canta: Anche se la Rai ha dei muri enormi, non ho paura e voglio superarliAmadeus torna in Rai dopo due anni dal passaggio al Nove. Il conduttore è ospite de La Pennicanza dell'amico Fiorello che, da sempre, scherza su un suo ... fanpage.it

Amadeus a Fiorello, tornare al festival? Sanremo non si rifiuta mai. Il ritorno in Rai, ospite a La Pennicanza #ANSA x.com

Amadeus torna in Rai… ma viene bloccato all'ingresso degli studi di via Asiago: la gag con Fiorello VIDEOGrande ritorno in casa Rai: Amadeus è stato ospite dall'amico e collega Fiorello a La Pennicanza. I due conduttori hanno messo in atto la gag ... ilgazzettino.it