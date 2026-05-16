moda la fashion week uomo torna a giugno con 75 appuntamenti

La Milano Fashion Week Uomo si appresta a tornare a giugno, con un calendario che prevede 75 appuntamenti distribuiti tra il 19 e il 23. L’evento vede coinvolti diversi stilisti e marchi del settore, pronti a presentare le loro collezioni per la prossima stagione. Le date confermate sono state comunicate dagli organizzatori, che stanno finalizzando i dettagli logistici e le presentazioni. La settimana della moda si svolge in diverse location della città, attirando professionisti e appassionati da tutto il mondo.

Entra nel vivo l’organizzazione della prossima Milano Fashion Week. In programma dal 19 al 23 giugno 2026, la kermesse, realizzata con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Agenzia ICE e del Comune di Milano, presenta un calendario di 75 appuntamenti, di questi, 22 sfilate tra fisiche e digitali; 46 presentazioni e 7 eventi. Dedicata alle collezioni di moda e accessori maschili per la primaveraestate 2027, la fashion week vede l’esordio in passerella di Thom Browne, Garcias, Martin Quad e Shinyakozuka. Tra le novità anche la co-ed di Giorgio Armani: lunedì 22 giugno, infatti, Leo Dell’Orco e Silvana Armani presenteranno, per la prima volta insieme, la collezione Uomo e una selezione di capi della collezione Cruise 2027 Donna. 🔗 Leggi su Panorama.it

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