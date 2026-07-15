Hey papà guarda | un orso in cucina

Una famiglia nel nord del Giappone ha scoperto un orso in cucina. Dal primo aprile, gli orsi hanno causato almeno cinque morti nel paese, dopo aver provocato 13 attacchi fatali l’anno precedente. Il Ministero dell’Ambiente ha confermato i dati sugli incidenti, che rappresentano un incremento rispetto agli anni precedenti. Non ci sono dettagli sulle circostanze specifiche dell’incontro tra la famiglia e l’orso.

Una famiglia che abita nel nord del Giappone si è trovata faccia a faccia con un orso nella sua cucina. Secondo il Ministero dell’Ambiente giapponese, gli orsi hanno ucciso almeno cinque persone nel paese dal primo aprile, dopo il record di 13 attacchi mortali a livello nazionale registrato l’anno precedente. La polizia della prefettura di Iwate ha ricevuto una chiamata lunedì sera da una famiglia che segnalava di aver visto un orso in cucina, il quale a quanto pare aveva rovistato nel frigorifero in cerca di cibo e rovesciato un bidone della spazzatura. L’orso in cucina. L’animale «ha aperto il frigorifero, spargendone il contenuto» per terra, secondo quando ha dichiarato un funzionario di polizia locale all’agenzia France Presse. 🔗 Leggi su Open.online

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