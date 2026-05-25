Così Schlein guarda all’enciclica di papa Leone XIV e al futuro del Pd
Il segretario del partito ha commentato l’enciclica di papa Leone XIV, definendola un messaggio molto forte, anche in chiave politica. Ha aggiunto che il documento può influenzare il futuro del partito e ha sottolineato l'importanza del testo nel panorama attuale. La dichiarazione è arrivata durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli su eventuali azioni o risposte politiche.
Quello dell’enciclica di papa Leone “è un messaggio potentissimo”. Anche politico. Lo sostiene il Partito democratico, per voce della sua segretaria Elly Schlein (ma non solo), che commenta a poca distanza dalla presentazione la “Magnifica Humanitas”, la prima enciclica del pontefice statunitense sull’Intelligenza artificiale, il suo sviluppo, il suo controllo e gli effetti che inevitabilmente ne deriveranno. “È un’Enciclica che dovremo leggere attentamente – commenta Schlein – perché contiene un’analisi lucidissima di dove sta andando il mondo e un appello ai decisori politici e alla società che va raccolto: intervenire prima che sia troppo... 🔗 Leggi su Formiche.net
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