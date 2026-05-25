Il segretario del partito ha commentato l’enciclica di papa Leone XIV, definendola un messaggio molto forte, anche in chiave politica. Ha aggiunto che il documento può influenzare il futuro del partito e ha sottolineato l'importanza del testo nel panorama attuale. La dichiarazione è arrivata durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli su eventuali azioni o risposte politiche.

Quello dell’enciclica di papa Leone “è un messaggio potentissimo”. Anche politico. Lo sostiene il Partito democratico, per voce della sua segretaria Elly Schlein (ma non solo), che commenta a poca distanza dalla presentazione la “Magnifica Humanitas”, la prima enciclica del pontefice statunitense sull’Intelligenza artificiale, il suo sviluppo, il suo controllo e gli effetti che inevitabilmente ne deriveranno. “È un’Enciclica che dovremo leggere attentamente – commenta Schlein – perché contiene un’analisi lucidissima di dove sta andando il mondo e un appello ai decisori politici e alla società che va raccolto: intervenire prima che sia troppo... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così Schlein guarda all’enciclica di papa Leone XIV (e al futuro del Pd)

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