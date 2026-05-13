Papa Massimo Franco | con Leone XIV il Vaticano guarda alle Americhe

Da ildenaro.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Vaticano ha annunciato la nomina di un nuovo prefetto della congregazione diocesana, un cardinale statunitense di nome Robert Francis Prevost. La scelta si inserisce in un momento di attenzione alle relazioni tra il Vaticano e le Americhe, con il Papa che ha sottolineato come questa nomina rifletta un impegno verso le comunità latinoamericane e nordamericane. Prevost, cittadino statunitense, non può essere considerato antiamericano.

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Roma, 13 mag. (askanews) – “Robert Francis Prevost è un cittadino americano e non può essere accusato di essere antiamericano. Ma per il presidente Donald Trump la ‘tragedia’ è che Papa Leone sia ‘pro Americas’, con una visione unitaria dell’America del Nord, di quella centrale e di quella del Sud che punta a una crescita comune piuttosto che a chiusure e contrapposizioni interne, e vuole offrire agli Stati Uniti un approccio alle problematiche e alle crisi internazionali diverso da quello attuale”. È l’analisi di Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera, alla presentazione del suo ultimo saggio, ‘Papi, dollari e guerre’, all’Istituto Italiano di Cultura diretto da Francesco Bongarrà.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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