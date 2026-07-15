Heineken lancia a Massafra il progetto Valore Acqua per salvare l' agricoltura Come funziona

Notizia in breve

Heineken ha avviato a Massafra il progetto Valore Acqua, mirato alla tutela dell'agricoltura locale. Il progetto si basa sull'uso di tecnologie e pratiche sostenibili per ottimizzare l'impiego delle risorse idriche. La famiglia di Trieste ha fondato l’azienda negli anni ’60, e nel 1974 il gruppo Heineken ha acquisito la sua proprietà. Da allora, sono stati fatti vari interventi per migliorare l’efficienza e la gestione delle risorse idriche nel settore agricolo.