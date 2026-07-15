Heineken lancia a Massafra il progetto Valore Acqua per salvare l' agricoltura Come funziona
Heineken ha avviato a Massafra il progetto Valore Acqua, mirato alla tutela dell'agricoltura locale. Il progetto si basa sull'uso di tecnologie e pratiche sostenibili per ottimizzare l'impiego delle risorse idriche. La famiglia di Trieste ha fondato l’azienda negli anni ’60, e nel 1974 il gruppo Heineken ha acquisito la sua proprietà. Da allora, sono stati fatti vari interventi per migliorare l’efficienza e la gestione delle risorse idriche nel settore agricolo.
È nato negli anni ‘60 per volere di una famiglia di Trieste, i Luciani, il gruppo Heineken lo ha acquisito nel ‘74, nel tempo ha fatto molti passi avanti sulla strada della produzione, dell’efficienza e della riduzione dei consumi idrici ed energetici, ed ora vuole mettere a segno un altro obiettivo: non aiutare tanto se stesso come sito produttivo, quanto il mondo agricolo del Tarantino. Nasce da questa premessa il progetto “Valore Acqua” che Heineken ha lanciato da Massafra, dove ogni anno produce e commercializza 1,8 milioni di ettolitri di birra. Come funziona La finalità è quella di evitare che per irrigare le campagne della vicina Castellaneta gli agricoltori continuino a prelevare acqua dalla falda usando i pozzi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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