L'Italia, tra i maggiori consumatori di acqua in Europa, ha ridotto la disponibilità idrica di circa il 20% negli ultimi decenni a causa del cambiamento climatico. In Puglia, è stato avviato il progetto 'Valore Acqua', volto a rigenerare e tutelare la falda della Murgia.

Taranto, 14 lug. (Adnkronos) - L'Italia è oggi un Paese esposto allo stress idrico e tra i maggiori consumatori di acqua in Europa. Una situazione aggravata dagli effetti del cambiamento climatico, che negli ultimi decenni ha ridotto di circa il 20% la disponibilità di acqua. Tra le aree più colpite c'è la Puglia, dove le riserve idriche negli invasi sono scese sotto il 50% della media dell'ultimo decennio, portando il livello di severità idrica a valori elevati e rendendo sempre più urgente una gestione sostenibile della risorsa. È in questo contesto che Heineken Italia, insieme ad Arif (l'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali), ha deciso di promuovere un nuovo progetto di protezione e resilienza idrica della falda acquifera della Murgia, una delle principali riserve di acqua dolce della regione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Puglia, 'Valore Acqua', progetto di rigenerazione per tutelare falda della Murgia?

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