Heineken ha presentato il Clinker al Nameless Festival, dopo averlo lanciato al Coachella. La birra è stata introdotta in Europa per la prima volta durante questa manifestazione musicale. La scelta di questa location segna il debutto del prodotto in un evento del continente. La presentazione si è svolta nel contesto di un festival musicale, senza specificare dettagli aggiuntivi sull’evento o sulla ricezione del pubblico.

Roma, 26 mag. (Labitalia) - Dopo il debutto globale al Coachella, Heineken sceglie il Nameless Festival come primo palcoscenico europeo per il lancio del Clinker. Clinker è l'ultima innovazione del brand che nasce per facilitare il mantenimento di quei legami nati grazie alla passione condivisa per la musica tra fan. Una risposta concreta a quanto emerge da una nuova ricerca globale commissionata da Heineken, secondo cui il 97% degli appassionati di musica considera che quest'ultima abbia il potere di unire le persone, mentre oltre la metà (55%) dichiara di voler conoscere chi ha gusti musicali simili durante concerti e festival.... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Birra Heineken® lancia Clinker al Nameless Festival

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