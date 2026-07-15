La partita tra Argentina e Inghilterra è stata segnata da episodi di tensione e insulti tra i giocatori, con alcuni scontri in campo. Le proteste sono state molto accese sui social e nei media, trasformando il confronto in un evento di forte polarizzazione. La rivalità tra le due nazioni ha assunto toni più emotivi rispetto a una semplice competizione sportiva.

Sì, la guerra, la cultura, l’impero, il nazionalismo, la memoria collettiva, il ruolo delle regole e del diritto nella costruzione di una società. Certo. Ma hanno ridotto Argentina-Inghilterra ad una partita d’odio storico, caricandola – quasi tutte le analisi che da giorni si rincorrono – dello stesso significato un po’ semplicistico. Quando invece, scrive la raffinata penna di Jonathan Liew sul Guardian, la semifinale del Mondiale di stasera è molto di più. C’è “un fascino reciproco che il tempo sembra aver intensificato anziché attenuato”, “un sentimento molto più complesso dell’odio, molto più sfumato della repulsione tribale: un rapporto dialogico definito non solo dalla distanza e dalla differenza, ma da una strana e a lungo repressa affinità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hanno ridotto Argentina-Inghilterra a una partita d’odio, invece è una rivalità romantica

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