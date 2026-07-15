Haaland in Italia fa impazzire tutti | a Taormina con la compagna

Dopo l'eliminazione con la Norvegia, il calciatore è stato visto a Taormina con la compagna durante la sfilata di Alta Sartoria di Dolce & Gabbana. La coppia è stata fotografata mentre passeggiava tra i partecipanti all’evento. Nessun altro dettaglio sulla visita o su eventuali impegni futuri.

Dopo l'eliminazione con la Norvegia, Erling Haaland è stato avvistato a Taormina insieme alla fidanzata Isabella per la sfilata di Alta Sartoria di Dolce & Gabbana. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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