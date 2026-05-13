Il trend della “Glass Skin” proveniente dalla Corea sta conquistando molte persone e richiede alcuni passaggi specifici per essere realizzato a casa. Per chi desidera provare questa tendenza, ci sono vari prodotti e tecniche da seguire, illustrati in dettaglio nel numero attuale di Novella 2000, disponibile in edicola, e nel video su Instagram di una nota beauty influencer. La guida fornisce tutte le indicazioni pratiche per ottenere una pelle luminosa e levigata.

Tutti i passaggi, i consigli e i prodotti migliori per realizzare da sole questo trend beauty li trovare sul numero di Novella 2000 attualmente in edicola e nel reel su Instagram. La skincare coreana è la famosissima beauty-routine che ha come focus la salute e l’idratazione profonda della pelle. Si guardano, con un po’ di invidia, le foto sul backdrop delle star, con la voglia di replicare quella radiosità a specchio tipica della Glass Skin. Ma come realizzarla? Si parte dalla cura della pelle per arrivare poi al make-up. Per realizzare alla perfezione la K-beauty, e a seguire una Glass Skin perfetta, occorrono 2 fasi: STEP 1, focus SKINCARE: senza una pelle rimpolpata e priva di imperfezioni l’effetto “vetro” col makeup risulterà poco credibile.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Glass Skin, il trend coreano che fa impazzire tutti: come realizzarla con i consigli di Simona Toni

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