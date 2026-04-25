alessandra mussolini la scheggia che al gf vip fa impazzire tutti

Nella dodicesima puntata del Grande Fratello VIP, il personaggio che cattura maggiormente l’attenzione è Alessandra Mussolini. La sua presenza nel programma continua a suscitare reazioni diverse tra gli altri concorrenti, rendendola protagonista di momenti che attirano l’interesse del pubblico. La sua partecipazione, infatti, rimane al centro delle discussioni e delle dinamiche che si sviluppano all’interno della casa.

La dodicesima puntata del GF VIP vede sempre lei come figura centrale: Alessandra Mussolini, la scheggia che fa impazzire tutti i concorrenti della casa. Questa volta a finire sulla poltroncina rossa per un confronto con tutti i coinquilini, è proprio lei, la donna metà provocatrice, metà meme vivente. In prima serata Alessandra affronta gli uomini del GF, coalizzati nel sottolineare la sua incoerenza. Lo scontro frontale arriva tra Berry e la Mussola, come l’ha denominata Raimondo Todaro. E’ frutto di un’alleanza di massa utilizzata nel corso della puntata precedente per mandare la Mussolini in nomination. “Se Alessandra Mussolini non è il centro dell’attenzione non è contenta.🔗 Leggi su 361magazine.com

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