Una nuova pubblicazione di Dylan Dog è arrivata in edicola, accompagnata da storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. È il primo numero di una serie iniziata il 29 luglio. La pubblicazione si inserisce in una lunga tradizione di fumetti, con questa edizione che ha riscosso attenzione tra i lettori. Nel frattempo, si segnala che il Governo ha manifestato resistenze su alcune misure legislative.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. «Ci abbiamo provato. Ha vinto di nuovo la palude. Occasione persa per gli italiani ma era giusto provarci», la premier commenta così, dopo due ore di raggelato silenzio, la sconfitta più pesante. Non è una mazzata di quelle che ti mandano dolorante al tappeto ma poi ti rialzi barcollando, come era stata la sberla referendaria. È un colpo da Ko e la premier ha contribuito a renderlo tale con un errore politico clamoroso.... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - «Ha vinto di nuovo la palude». Meloni prova a resistere

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