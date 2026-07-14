Giorgia Meloni ha commentato su social media dopo il fallimento dell’emendamento sulle preferenze alla legge elettorale. Ha affermato che il tentativo è stato fatto, ma alla fine si è imposto di nuovo un ostacolo, definito come “palude”. Non sono stati forniti dettagli su chi o cosa abbia impedito l’approvazione dell’emendamento.

Giorgia Meloni è intervenuta via social dopo l’affossamento dell’emendamento preferenze alla legge elettorale: “Ci abbiamo provato. Ha vinto di nuovo la palude. Abbiamo provato a reintrodurre le preferenze nella legge elettorale dopo più di 30 anni di liste bloccate. Abbiamo chiesto che si votasse con voto palese e che ognuno mettesse la faccia sul suo voto, ma le opposizioni hanno voluto il voto segreto. Il risultato dice che la sinistra e le opposizioni hanno votato compattamente contro”. Ma, è la riflessione della premier, “anche nella maggioranza sono mancati diversi voti, e su questo serve una riflessione. L’emendamento è stato respinto per un solo voto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni: "Ci abbiamo provato, ma ha vinto di nuovo la palude"

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