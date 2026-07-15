Isaac Guerrero, nuovo allenatore della Juventus Women, ha incontrato i giornalisti a Vinovo, spiegando che il suo obiettivo è vincere dominando il gioco. Ha aggiunto che per lui le persone vengono prima della tattica e ha affermato di essere pronto ad adattarsi alla squadra e alla società. Guerrero ha illustrato le sue idee e il metodo di lavoro senza approfondire dettagli specifici. La presentazione si è svolta in un incontro informale con i giornalisti.

di Mauro Munno . Le dichiarazioni. (inviato a Vinovo) – Isaac Guerrero, neo allenatore della Juventus Women, ha presentato idee e metodologia del suo lavoro in incontro informale tenutosi a Vinovo con i giornalisti. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata INTRODUZIONE – « Ringrazio ancora una volta il direttore e la società per questa opportunità. Sono molto felice e mi considero un privilegiato. Voi conoscete la Juventus molto meglio di me: io sono uno straniero, ma sono cresciuto negli anni Novanta e potete immaginare cosa rappresenti questo club per chi, come me, arriva dall’estero. Per noi è un grande onore essere qui. Siamo pienamente consapevoli della responsabilità che ci attende e faremo tutto il possibile per esserne all’altezza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Guerrero: «Vogliamo vincere dominando il gioco, ma per me le persone vengono prima della tattica. Saprò adattarmi alla Juve»

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