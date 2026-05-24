Atrani Siravo | Le politiche sociali non hanno colore politico prima di tutto vengono le persone

Notizia in breve

Un rappresentante ha affermato che le politiche sociali non hanno colore politico e che al centro ci sono le persone. Ha sottolineato l’importanza di fermarsi a riflettere su disabilità, anziani non autosufficienti e famiglie che affrontano grandi difficoltà quotidiane. L'intervento evidenzia come queste problematiche siano prioritarie e non debbano essere usate come strumenti di propaganda politica.