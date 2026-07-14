Ma non dovevano vincere il Mondiale? | le reazioni social alla sconfitta della Francia

Notizia in breve

La Spagna ha battuto la Francia 2-0 al Dallas Stadium, qualificandosi per la finale del Mondiale. Le reti sono state segnate da Oyarzabal su rigore e Pedro Porro. La squadra francese ha concluso la competizione con una prestazione considerata deludente. La partita si è giocata negli Stati Uniti, in Texas. La vittoria spagnola ha eliminato i francesi dalla competizione, che avevano come obiettivo la conquista del titolo mondiale.