Ma non dovevano vincere il Mondiale? | le reazioni social alla sconfitta della Francia
La Spagna ha battuto la Francia 2-0 al Dallas Stadium, qualificandosi per la finale del Mondiale. Le reti sono state segnate da Oyarzabal su rigore e Pedro Porro. La squadra francese ha concluso la competizione con una prestazione considerata deludente. La partita si è giocata negli Stati Uniti, in Texas. La vittoria spagnola ha eliminato i francesi dalla competizione, che avevano come obiettivo la conquista del titolo mondiale.
Al Dallas Stadium, in Texas, la Spagna domina la Francia e vola in finale del Mondiale. I Bleus salutano la competizione con una prestazione deludente: finisce 2-0 per gli spagnoli grazie alle reti di Oyarzabal su rigore e Pedro Porro. Sui social non mancano gli attacchi alla squadra di Deschamps, inizialmente considerata da molti la favorita alla vittoria della Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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