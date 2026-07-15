guardia di finanza roberto manna comandante regionale campania

Il generale Roberto Manna ha preso il comando della Guardia di Finanza in Campania, sostituendo il collega Alessandro Barbera. La nomina è stata ufficializzata di recente e vede Manna assumere il ruolo di comandante regionale. La Guardia di Finanza in Campania passa così sotto la guida di Manna, che si occuperà di coordinare le attività sul territorio. La sua nomina è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli.

Cambio al comando regionale della Guardia di Finanza: il generale Roberto Manna subentra al collega Alessandro Barbera alla guida delle Fiamme Gialle in Campania. Ieri pomeriggio, nella piazza d’armi della Caserma Zanzur, alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale generale di Corpo d’Armata Francesco Greco, si è svolta la cerimonia militare di cessione e assunzione della carica di Comandante Regionale Campania. Il generale Barbera lascia, dopo due anni, il Comando Regionale Campania per assumere l’incarico di Comandante del Comando Tutela Economia e Finanza di Roma. Durante l’intero periodo di comando, le Fiamme... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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Palermo: Guardia di Finanza, Lombardi nuovo comandante in Sicilia

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