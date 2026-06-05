Guardia di finanza il comandante generale Andrea De Gennaro in visita a Messina

Il comandante generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, ha visitato ieri il Comando Provinciale di Messina. La visita si è svolta nel corso della giornata, senza ulteriori dettagli sulle attività svolte o incontri specifici.

Il comandante generale della guardia di ginanza, Andrea De Gennaro ieri ha visitato il Comando Provinciale di Messina. Il generale, accompagnato dal comandante interregionale dell’Italia Sud Occidentale, Francesco Mattana, e dal comandante Regionale Sicilia, Roberto Manna, è statoaccolto dal. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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@Valeriostaffelli di Striscia la Notizia incontra il Comandante dei Baschi Verdi, Andrea Girella.

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Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza. #Legnano #Milano #NoiconVoi x.com

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