Guardia di Finanza Firenze | Bruno Bartoloni nuovo comandante interregionale

Nella giornata di oggi si è verificato un cambio al comando dell’area interregionale della Guardia di Finanza che include diverse regioni del centro e del nord Italia. Il generale Riccardo Rapanotti lascia il suo incarico, mentre il suo successore è il generale Bruno Bartoloni. La nomina è stata ufficializzata senza ulteriori dettagli sulla durata dell’incarico o sui motivi del cambio.

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FIRENZE – Cambio al vertice del comando interregionale dell’Italia centro settentrionale della Guardia di Finanza: al generale Riccardo Rapanotti è subentrato il generale Bruno Bartoloni. La cerimonia si è svolta a Firenze nella caserma ‘Col. A.Fontanelli’, sede del comando interregionale dell’Italia Centro Settentrionale. Rapanotti, nato a Cremona il 14 aprile del 1963, ha lasciato Firenze per proseguire nell’incarico di comandante interregionale dell’Italia Nord-Orientale della Guardia di finanza a Venezia, dove assumerà il comando l’11maggio. Bartoloni, originario di Vetralla (Viterbo), come ultimo incarico è stato responsabile del nucleo...🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Guardia di Finanza Firenze: Bruno Bartoloni nuovo comandante interregionale Notizie correlate Bruno Bartoloni, il generale viterbese al vertice interregionale della Guardia di finanza | FOTO e VIDEOBruno Bartoloni, un viterbese al vertice interregionale della Guardia di finanza. Il colonnello Bartolomeo Scalabrino è il nuovo comandante provinciale della guardia di finanzaIl colonnello Giuseppe Lopez ha lasciato nella giornata di giovedì 26 febbraio l’incarico di comandante provinciale al colonnello Bartolomeo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Guardia di Finanza, Bartoloni al comando interregionale di Firenze; AGR News | Ultime Notizie in Tempo Reale; Firenze, la Gdf continua il contrasto della contraffazione; Guardia di Finanza, sequestrati 4.350 articoli falsi: intervento anche a Sesto. Guardia di Finanza Firenze: Bruno Bartoloni nuovo comandante interregionaleCambio al vertice del comando interregionale dell’Italia centro settentrionale della Guardia di Finanza: al generale Riccardo Rapanotti è subentrato il generale Bruno Bartoloni. La cerimonia si è svol ... firenzepost.it Guardia di Finanza, cambio al vertice del Comando Interregionale di FirenzeCambio al vertice del Comando Interregionale dell’Italia Centro Settentrionale della Guardia di Finanza. Nella giornata di giovedì 7 maggio, presso la ... gonews.it Guardia Di Finanza - facebook.com facebook Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza #Pisa #ServizioAereo #NoiconVoi x.com