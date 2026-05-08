Guardia di Finanza Firenze | Bruno Bartoloni nuovo comandante interregionale

Da firenzepost.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi si è verificato un cambio al comando dell’area interregionale della Guardia di Finanza che include diverse regioni del centro e del nord Italia. Il generale Riccardo Rapanotti lascia il suo incarico, mentre il suo successore è il generale Bruno Bartoloni. La nomina è stata ufficializzata senza ulteriori dettagli sulla durata dell’incarico o sui motivi del cambio.

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FIRENZE – Cambio al vertice del comando interregionale dell’Italia centro settentrionale della Guardia di Finanza: al generale Riccardo Rapanotti è subentrato il generale Bruno Bartoloni. La cerimonia si è svolta a Firenze nella caserma ‘Col. A.Fontanelli’, sede del comando interregionale dell’Italia Centro Settentrionale. Rapanotti, nato a Cremona il 14 aprile del 1963, ha lasciato Firenze per proseguire nell’incarico di comandante interregionale dell’Italia Nord-Orientale della Guardia di finanza a Venezia, dove assumerà il comando l’11maggio. Bartoloni, originario di Vetralla (Viterbo), come ultimo incarico è stato responsabile del nucleo...🔗 Leggi su Firenzepost.it

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